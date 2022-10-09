Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника

Ліга чемпіонів. «Шахтар» – «Реал». Онлайн трансляція
11 жовтня 22:00
На боксерському шоу в Ризі український суперважковаговик Дмитро Безус (10-0, 4 КО) виграв технічним нокаутом у чеського джорнімена Лукаша Вакера (3-3, 2 КО).
Цікаво, що на початку бою українець був на межі поразки, коли в другому раунді впав в нокдаун.
Однак, Дмитро швидко відновився і сам тричі відправляв суперника на настил поки рефері не зупинив бій в четвертому раунді – ТКО4.
Нагадаємо, раніше Безус жорстко нокаутував суперника з Бразилії.
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