Українець Славінський в поєдинку з дивними оцінками суддів програв Васкесу

Віктор зазнав другої поразки в кар'єрі

Віктор Славінський

У Карсоні (США) український напівлегковаговик Віктор Славінський (13-2-1, 6 КО) програв роздільним рішенням суддів американцеві Едварду Васкесу (13-1, 3 КО).



Початок поєдинку Славінський забрав за рахунок свого футворка, джебу і ударам по тулубу. Але американець, який працює агресивним першим номером, постійно тиснув Віктора. Коли Васкес почав контратакувати легкими комбінаціями, то у українця почалися проблеми.

Славінський впав у другому раунді, але на його щастя, рефері не зафіксував результативної дії американця, вважаючи, що Віктор послизнувся.

Надалі Васкес продовжив працювати ефективніше і впевнено перебивав українця. У Славінського був непоганий вибух в п'ятому раунді, але це дозволило йому тільки забрати трихвилинку.

Судді за підсумками поєдинку здивували своїми оцінками, оскільки в чесних боях такого розкиду в думках бути не може: 78:74 – Славінський, 77:75 і 79:73 – Васкес.