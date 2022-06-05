Уорд: «Хейні пройшов свій шлях, щоб роздобути це»

Американець привітав співвітчизника із завоюванням титулу абсолютного чемпіона світу

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Уорд привітав Девіна Хейні (28-0, 15 КО) з перемогою над Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО) і з завоюванням титулу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

«Вітання новому абсолютному чемпіону Девіну Хейні! Хлопець пройшов свій шлях, щоб роздобути це. Сьогодні перемогли два відмінних боксера - Девін Хейні і Стівен Фултон! Стилі, які більшість наглядає в боксі, довели, що вони не по зубах. Відмінні боксери роблять те, що виходить у них найкраще, змушують складні ситуації виглядати просто».

Congrats to the New Undisputed Champion @ Realdevinhaney ! Boy went on the road to get it. - Andre S.O.G. Ward (@ andreward) June 5, 2022

Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.