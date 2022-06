Уорд: «Хейні пройшов свій шлях, щоб роздобути це»

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Уорд привітав Девіна Хейні (28-0, 15 КО) з перемогою над Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО) і з завоюванням титулу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Congrats to the New Undisputed Champion @ Realdevinhaney ! Boy went on the road to get it.