Камбосос: «Я впевнений, що все зміниться, коли ми з Хейні знову зустрінемося»
Уорд: «Хейні пройшов свій шлях, щоб роздобути це»
Американець привітав співвітчизника із завоюванням титулу абсолютного чемпіона світу
11:05
Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Уорд привітав Девіна Хейні (28-0, 15 КО) з перемогою над Джорджем Камбососом (20-1, 10 КО) і з завоюванням титулу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.
«Вітання новому абсолютному чемпіону Девіну Хейні! Хлопець пройшов свій шлях, щоб роздобути це.
Сьогодні перемогли два відмінних боксера - Девін Хейні і Стівен Фултон! Стилі, які більшість наглядає в боксі, довели, що вони не по зубах. Відмінні боксери роблять те, що виходить у них найкраще, змушують складні ситуації виглядати просто».
Congrats to the New Undisputed Champion @ Realdevinhaney ! Boy went on the road to get it.- Andre S.O.G. Ward (@ andreward) June 5, 2022
Девін Хейні легко виграв Джорджа Камбососа.
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