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Уорд назвав свого фаворита в поєдинку Джервонта – Райан Гарсія

Екс-чемпіон світу не вірить, що зіркові боксери пройдуть всю дистанцію
Бокс Професійний бокс
13 грудня 10:39
Уорд назвав свого фаворита в поєдинку Джервонта – Райан Гарсія
Девіс та Гарсія / Фото - boxingscene.com
Колишній чемпіон світу та відомий американський експерт Андре Уорд поділився своєю думкою щодо поєдинку між його зірковими співвітчизниками Джервонтойю Девісом (27-0, 25 КО) та Райаном Гарсією (23-0, 19 КО).

«Я думаю, що потрібно підтримати «Танка» в цьому бою. Цей поєдинок не найкращий варіант ні для одного з хлопців, але я віддаю свою перевагу Девісу. Я грунтуюся на його досвіді, силі удару та його боксерських здібностях».


«Райан – вибуховий і дуже швидкий. Танку доведеться з цим боротися. Це все буде проблемою для Джервонти, поки він не наздожене свого суперника. Тут виникає питання, чи витримає Гарсія удар Девіса? Коли Джервонта приземлить свій удар, чи зможе він зберігати самовладання і продовжувати виконувати свій план на бій?».


«Якщо Гарсія це зробить, то у нього будуть хороші шанси на перемогу, але це буде нелегко для обох хлопців. Я сумніваюся, що цей поєдинок пройде всю дистанцію».


Раніше стало відомо, що Гарсія і Девіс проведуть поєдинок 15 квітня, але перед цим Джервонта вийде в ринг з Ектором Луїсом Гарсією, а Райан з Мерсіто Гестою.

Володимир Кириченко
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Теги

Джервонта Девіс Райан Гарсія Андре Уорд

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