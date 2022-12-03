Ф'юрі хоче пронести алкоголь на матч збірної Англії в Катарі
Уорд: «Якщо Ф'юрі доб'ється успіху в бою з Чісорой, сподіваюся, що отримаємо поєдинок з Усиком»
Ексчемпіон світу в двох дивізіонах хоче побачити бій проти українця
21:40
В разі, якщо Ф'юрі доб'ється успіху в цю суботу, я сподіваюся, що ми отримаємо його бій з Усиком. А якщо ні, тоді після ще одного бою.
Дуже небезпечно, коли ви підіймаєтеся так високо, як це зробив Ф'юрі, а потім спускаєтеся вниз і б'єтеся з другосортними бійцями в особі ветеранів, які і не повинні вас перемагати. Так що йому потрібно домогтися успіху в бою з Чісорой, а потім битися з ще одним лідером дивізіону.
Красюк назвав головного винуватця зриву мегафайта Усик – Ф'юрі.
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