Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом

Британський промоутер Френк Уоррен висловився про бажання звести свого підопічного Джо Джойса (13-0, 12 КО) в бою з екс-чемпіоном світу в суперважкій вазі американцем Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Слова Уоррена приводить портал boxing247.com.

Бій Уайлдера проти Джо Джойса буде відмінним. З ким би ви хотіли побачити його в рингу, якщо не з Джо Джойсом? Ви хочете побачити, як Деонтей б'ється з Ділліаном Уайтом? Думаю, більшість, включаючи мене, хотіли б побачити бій з Джо. Я не хотів би дивитися поєдинок двох боксерів після поразки. Я хочу, щоб Уайлдер бився з переможцем. Після бою з Джойсом він відразу зможе претендувати на титул».