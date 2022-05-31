Джойс: «Я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі за титули»
Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом
Френк в пошуках опонента для британця
08:24
Британський промоутер Френк Уоррен висловився про бажання звести свого підопічного Джо Джойса (13-0, 12 КО) в бою з екс-чемпіоном світу в суперважкій вазі американцем Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Слова Уоррена приводить портал boxing247.com.
«У Уайлдера були три виснажливі поєдинки проти Тайсона Ф'юрі, особливо останній був класикою. Говорячи про кращі бої за останні 20 років, то останні їх поєдинки входять в цей рейтинг. Я не знаю, що ще залишилося від Деонтея, але знаю, що він може бити, можете запитати у Ф'юрі. Якщо він упевнений в своїх силах, то я можу тільки побажати йому удачі.
Бій Уайлдера проти Джо Джойса буде відмінним. З ким би ви хотіли побачити його в рингу, якщо не з Джо Джойсом? Ви хочете побачити, як Деонтей б'ється з Ділліаном Уайтом? Думаю, більшість, включаючи мене, хотіли б побачити бій з Джо. Я не хотів би дивитися поєдинок двох боксерів після поразки. Я хочу, щоб Уайлдер бився з переможцем. Після бою з Джойсом він відразу зможе претендувати на титул».
Нагадаємо, раніше Джойс заявив, що нокаутував би Олександра Усика.
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