Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Мотоперегони. FIM Endurance World Championship. Етап 1. Ле-Ман (Франція)
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Лугано - Таппара

Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом

Френк в пошуках опонента для британця
Бокс Професійний бокс
08:24
Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом

Британський промоутер Френк Уоррен висловився про бажання звести свого підопічного Джо Джойса (13-0, 12 КО) в бою з екс-чемпіоном світу в суперважкій вазі американцем Деонтеєм Уайлдером (42-2-1, 41 КО). Слова Уоррена приводить портал boxing247.com.

«У Уайлдера були три виснажливі поєдинки проти Тайсона Ф'юрі, особливо останній був класикою. Говорячи про кращі бої за останні 20 років, то останні їх поєдинки входять в цей рейтинг. Я не знаю, що ще залишилося від Деонтея, але знаю, що він може бити, можете запитати у Ф'юрі. Якщо він упевнений в своїх силах, то я можу тільки побажати йому удачі.

Бій Уайлдера проти Джо Джойса буде відмінним. З ким би ви хотіли побачити його в рингу, якщо не з Джо Джойсом? Ви хочете побачити, як Деонтей б'ється з Ділліаном Уайтом? Думаю, більшість, включаючи мене, хотіли б побачити бій з Джо. Я не хотів би дивитися поєдинок двох боксерів після поразки. Я хочу, щоб Уайлдер бився з переможцем. Після бою з Джойсом він відразу зможе претендувати на титул».

Нагадаємо, раніше Джойс заявив, що нокаутував би Олександра Усика.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Деонте Уайлдер Джо Джойс Френк Уоррен

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Відомо ім'я суперника для переможця бою Бетербієв – Сміт
Відомо ім'я суперника для переможця бою Бетербієв – Сміт
Бокс Професійний бокс
08:45
Джойс: «Я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі за титули»
Джойс: «Я б хотів отримати можливість побитися з Ф'юрі за титули»
Бокс Професійний бокс
29 травня 15:30
Джо Джойс: «Я думаю, що нокаутував би Усика»
Джо Джойс: «Я думаю, що нокаутував би Усика»
Бокс Професійний бокс
29 травня 12:45
Джойс: «Я думаю, що Джошуа втратив голову»
Джойс: «Я думаю, що Джошуа втратив голову»
Бокс Професійний бокс
28 травня 17:45
Джойс: «Джошуа був радий дійти до кінця поєдинку з Усик»
Джойс: «Джошуа був радий дійти до кінця поєдинку з Усик»
Бокс Професійний бокс
28 травня 15:30
Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа»
Джойс: «Усик буде точно знати, що йому необхідно зробити, щоб знову перемогти Джошуа»
Бокс Професійний бокс
27 травня 19:50

Новини: Бокс

Хирн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Хирн: «У мене є кілька мега-боїв для Джервонти Девіса»
Професійний бокс
09:57
Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»
Хирн: «Бій Усик – Джошуа відбудеться в Саудівській Аравії. За датою проведення можливе перенесення»
Професійний бокс
09:18
Відомо ім'я суперника для переможця бою Бетербієв – Сміт
Відомо ім'я суперника для переможця бою Бетербієв – Сміт
Професійний бокс
08:45
Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом
Уоррен готовий організувати Уайлдеру бій з Джойсом
Професійний бокс
08:24
Хирн готовий підписати контракт з Девісом
Хирн готовий підписати контракт з Девісом
Професійний бокс
07:50
Нічого собі. Легенда боксу позбулася десятків кілограм жиру
Нічого собі. Легенда боксу позбулася десятків кілограм жиру
Професійний бокс
30 травня 23:07
Райан Гарсія дізнався ім'я наступного суперника
Райан Гарсія дізнався ім'я наступного суперника
Професійний бокс
30 травня 21:38
Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець
Джошуа визначився з новим тренером. Це відомий американський фахівець
Професійний бокс
30 травня 20:58
Хантер і Ф'юрі визначать суперника для Усика
Хантер і Ф'юрі визначать суперника для Усика
Професійний бокс
30 травня 18:58
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини