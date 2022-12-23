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Уоррен: «Як британський фанат, я думаю, що ми всі хотіли б побачити, як Ф'юрі б'ється з Джошуа, а не з Усиком»

Британський промоутер хоче побачити, як «Циганський король» стане лідером хевівейта
Бокс Професійний бокс
23 грудня 17:24
Уоррен: «Як британський фанат, я думаю, що ми всі хотіли б побачити, як Ф'юрі б'ється з Джошуа, а не з Усиком»
Френк Уоррен / Фото - boxingscene
Президент промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Уоррен в інтерв'ю Boxing Social розповів, який поєдинок є більш привабливим для любителів боксу, бій Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) з Олександром Усик (20-0, 13 KO) або «Циганського короля» з Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO).

«Я думаю, що в світі боксу, Усик більш привабливий суперник. Як фанат боксу, я все одно думаю, що це Усик. Але як британський фанат, я думаю, що ми всі хотіли б побачити, як Тайсон б'ється з Джошуа. Це стосується і мене, так як я хочу, щоб Ф'юрі довів, що є найкращим бійцем, ніж «Ей Джей».


«Чесно кажучи, я дуже сподівався, що під час минулого поєдинку Тайсона, в його протилежному куті буде Джошуа, а не Дерек Чісора, але сталося, що сталося. Все ж бій з Усиком набагато кращий варіант, хоча б тому, що Олександр двічі переміг «Ей Джейя».


«Що стосується Джошуа, то Тайсон дуже злий на нього. Просто Ф'юрі протягом багатьох років домагався бою з ним, а тим часом цінність Ентоні зменшилася. Його побили. Джошуа був тричі переможений в останніх п'яти боях».


Раніше Уоррен заявив, що поки невідомо, чи будуть вони вносити в контракт на поєдинок між Ф'юрі та Усиком пункт про реванш.



Володимир Кириченко
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Теги

Френк Уоррен Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

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