Уоррен: «Якщо буде реванш Ф'юрі – Усик, я не думаю, що на його кону буде статус абсолютного чемпіонства»

Голова Queensberry Promotions – про довгоочікуваний мегафайт в суперважкому дивізіоні

Ф'юрі та Усик / Фото - badlefthook.com Президент промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Уоррен в інтерв'ю для talkSport заявив, що поки невідомо, чи будуть вони вносити в контракт на поєдинок між британцем Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) та українцем Олександром Усиком (20-0, 13 KO) пункт про реванш.



«Не впевнений. Ми ще не дісталися до цього, але я беруся припустити, що він все-таки буде, тому що, не дай бог, у кого-небудь з них трапиться травма або що-небудь ще піде не так – в такому випадку реванш просто необхідний. А як ми знаємо, в боксі можливо все що завгодно».



«На кону стоять чотири пояси, і вони дістануться переможцю. Якщо буде рематч, я не думаю, що на його кону буде статус абсолютного чемпіонства, адже з великою часткою ймовірності керівні боксерські органи не допустять цього. Мені здається, вони просто скажуть: «Добре, тепер вам пора битися зі своїми обов'язковими претендентами».



Раніше Боб Арум відреагував на заяву Олександра Красюка, що бій Ф'юрі – Усик відбудеться 4 березня.







Президент промоутерської компанії Queensberry Promotionsв інтерв'ю длязаявив, що поки невідомо, чи будуть вони вносити в контракт на поєдинок між британцем(33-0-1, 24 КО) та українцем(20-0, 13 KO) пункт про реванш.Раніше, що бій Ф'юрі – Усик відбудеться 4 березня.

Володимир Кириченко