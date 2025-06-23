Олег Гончар

Директор команди чемпіона WBC, WBA, WBO, IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Сергій Лапін прокоментував припинення співпраці боксера з промоутером Олександром Красюком. Про це він розповів у інтерв’ю talkSPORT.

«Це закономірний крок у кар’єрі, який робили такі зірки, як Мейвезер, Де Ла Хойя, Пак’яо чи Альварес. Усик дійшов до моменту, коли готовий створювати власний шлях. Його професійна команда давно відповідає за основні аспекти – від тренувань до розвитку бренду. Рішення було зваженим, без суперечок і ґрунтувалося на взаємній повазі та розумінні, що кожен має йти своєю дорогою». Сергій Лапін

За словами Лапіна, розрив відбувся мирно, адже кожен із учасників співпраці готовий рухатися своїм шляхом.

Усик, який став дворазовим абсолютним чемпіоном світу, готується до реваншу з Даніелем Дюбуа 19 липня в Лондоні.