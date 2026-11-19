Денис Сєдашов

Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, чому погодився передати власний досвід британцю Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), якого двічі перемагав на професійному рингу. Про це український боксер заявив в інтерв'ю Bet it Drives Show.

Попри два очні поєдинки у минулому, боксери зберегли поважні стосунки, а торік Джошуа навіть тренувався у таборі Усика в Іспанії.

Джошуа – дуже вихована людина. Коли я йому вперше сказав, що в мене є от такий бекграунд, можу ним поділитись, то було видно, що він задумався, чому я буду з ним ділитись – той, хто його два рази переміг. Я йому сказав: «Слухай, я просто повертаю те, що ти мені дав після наших боїв. Ти через наші поєдинки мене запустив в космос. Я просто хочу по-людськи повернути і все». Олександр Усик

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