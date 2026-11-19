Усик назвав причину, через яку запросив Джошуа до свого тренувального табору
Українець розповів, як переконав Ей Джея прийняти його допомогу
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) розповів, чому погодився передати власний досвід британцю Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО), якого двічі перемагав на професійному рингу. Про це український боксер заявив в інтерв'ю Bet it Drives Show.
Попри два очні поєдинки у минулому, боксери зберегли поважні стосунки, а торік Джошуа навіть тренувався у таборі Усика в Іспанії.
Джошуа – дуже вихована людина. Коли я йому вперше сказав, що в мене є от такий бекграунд, можу ним поділитись, то було видно, що він задумався, чому я буду з ним ділитись – той, хто його два рази переміг.
Я йому сказав: «Слухай, я просто повертаю те, що ти мені дав після наших боїв. Ти через наші поєдинки мене запустив в космос. Я просто хочу по-людськи повернути і все».
Поставив себе вище за Усика. Бенавідес визначив п'ятірку найкращих боксерів сучасності.
Промокод XSPORT на Передплату Кіно+ТБ на 3 місяці діє знижка 35% до 31.12.2026
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.