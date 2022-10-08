Менеджер Усика: «Олександр не може побити Ф’юрі»
Усик не зацікавлений у поєдинку з Вайлдером
Клімас заявив, що українець націлений на бій з Ф'юрі
08 жовтня 09:18
Фото: Instagram
Менеджер Олександра Усика (20-0, 13 KO) Егіс Клімас в інтерв’ю ESNEWS заявив, що українець не зацікавлений у поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 KO):
На даний момент ми зацікавлені тільки в уніфікації (поєдинку з Ф’юрі). Об’єднавчому бою з Тайсоном.
Американець сподівається, що Усик – людина слова, і дасть бій.
Коментарі 0