Олег Гончар

У Лондоні на головній футбольній арені Великої Британії Вемблі пройшов поєдинок за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Бій розпочався нервово для Дюбуа, який метушився, шукаючи дистанцію для атаки і натомість пропустив кілька джебів. У другому раунді Усик наростив перевагу завдяки рухливості та точності.

У третьому Дюбуа активізувався, завдавши кілька влучних ударів, але Усик відповів один раз й Даніель почав відступати.

В четвертому раунді українець знову повернув перевагу за рахунок роботи ніг. Після цього британець спробував влучити нижче поясу.

Кульмінація настала в п’ятому раунді, в якому Усик відправив Дюбуа в нокдаун, а після добивання британець упав на настил і не зміг піднятися – нокаут.

Завдяки перемозі Усик втретє став абсолютним чемпіоном світу і вдруге в суперважкій вазі.

Після бою Усик подякував супернику за поєдинок та заявив, що не думає про наступний бій. При цьому, Олександр попросив фанатів вибрати між Тайсоном Ф’юрі, Дереком Чісорою та Джозефом Паркером. Найбільше публіці сподобалась ідея з Паркером.

Всі деталі поєдинку Усик — Дюбуа 2.