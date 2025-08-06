Усик очолив оновлений рейтинг P4P за версією Sports Illustrated
Видання оновило рейтинг найкращих боксерів світу P4P — є зміни
близько 1 години тому
Популярне видання Sports Illustrated опублікувало свій оновлений рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії.
Рейтинг знову очолив абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик. За ним знаходяться Теренс Кроуфорд та Наоя Іноуе.
Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон піднявся з 9-го на 6-те місце. Дзунто Накатані, який був 10-м, наразі восьмий.
Рейтинг P4P від Sports Illustrated
1. Олександр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Іноуе
4 (7). Дмитро Бівол
5. Джессі Родрігес
6 (9). Шакур Стівенсон
7 (6). Сауль Альварес
8 (10). Дзунто Накатані
9 (8). Давід Бенавідес
10 (7). Артур Бетербієв
Нагадаємо, Сауль Альварес назвав топ-3 бійців pound-for-pound.