Милий жест від Джошуа після дуелі поглядів з Усиком – запитав як його сім’я і побажав добра Україні
Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі
Українець ніколи й не приховував своєї любові до легенди боксу
08:21
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) під час зйомок промоційного відео перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) продемонстрував свої особливі боксерки – з відомою цитатою легендарного Мухаммеда Алі:
«Літай, як метелик, жаль, як бджола».
Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Раніше тренер Канело назвав фаворита в цьому поєдинку.
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