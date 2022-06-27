Усик під час зйомок перед реваншем з Джошуа «засвітив» особливі боксерки з відсилкою до Мухаммеда Алі

Українець ніколи й не приховував своєї любові до легенди боксу

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) під час зйомок промоційного відео перед реваншем з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) продемонстрував свої особливі боксерки – з відомою цитатою легендарного Мухаммеда Алі: «Літай, як метелик, жаль, як бджола». Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія. Другий бій Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія. Раніше тренер Канело назвав фаворита в цьому поєдинку.

Сергій Лук'яненко