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Усик після можливої перемоги над Ф'юрі може провести бій з Альваресом або Мейвезером

Українець готовий вийти в ринг із зірками боксу
Бокс Професійний бокс
02 грудня 09:47
Усик після можливої перемоги над Ф'юрі може провести бій з Альваресом або Мейвезером
Олександр Усик / Фото - apnews.com
Промоутер володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкомк дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО), Олександр Красюк, в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves заявив, що в майбутньому його підопічний повернеться в крузервейт, щоб провести виставковий поєдинок з кимось зі світових зірок.

«Усик згадував про повернення в перший важкий дивізіон. Він говорив, що в суперважкій вазі в тренувальному таборі доводиться працювати на 50 відсотків більше. У нормальних умовах він крузер».


«Усик говорив, що після того як переможе Тайсона Ф'юрі і стане абсолютним чемпіоном світу, він може спуститися і побитися, наприклад, з Канело або Мейвезером. Більше по приколу, швидше за все в виставковому бою. Це те, про що він згадував, тому що бути суперважковаговиком – це великий виклик для нього».


«Думав він про виступ в напівважкій вазі? Це неможливо. Мабуть, для цього йому доведеться відрізати собі ногу. Я не думаю, що це реально».


Нагадаємо, що в даний момент на поєдинку з Усиком активно наполягає обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хргович.

Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Усик Флойд Мейвезер Сауль Альварес Олександр Красюк

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