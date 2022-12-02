Ф’юрі пообіцяв нокаутувати Усика, якщо він заявиться на його бій у Лондоні
Усик після можливої перемоги над Ф'юрі може провести бій з Альваресом або Мейвезером
Українець готовий вийти в ринг із зірками боксу
02 грудня 09:47
Олександр Усик / Фото - apnews.comПромоутер володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкомк дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО), Олександр Красюк, в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves заявив, що в майбутньому його підопічний повернеться в крузервейт, щоб провести виставковий поєдинок з кимось зі світових зірок.
«Усик згадував про повернення в перший важкий дивізіон. Він говорив, що в суперважкій вазі в тренувальному таборі доводиться працювати на 50 відсотків більше. У нормальних умовах він крузер».
«Усик говорив, що після того як переможе Тайсона Ф'юрі і стане абсолютним чемпіоном світу, він може спуститися і побитися, наприклад, з Канело або Мейвезером. Більше по приколу, швидше за все в виставковому бою. Це те, про що він згадував, тому що бути суперважковаговиком – це великий виклик для нього».
«Думав він про виступ в напівважкій вазі? Це неможливо. Мабуть, для цього йому доведеться відрізати собі ногу. Я не думаю, що це реально».
Нагадаємо, що в даний момент на поєдинку з Усиком активно наполягає обов'язковий претендент на пояс IBF Філіп Хргович.