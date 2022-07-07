«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Усик повів себе як справжній український чемпіон, Ломаченко – знову недоговорює
Новий випуск програми «Аперкот»
14:21
За минулий тиждень у світі боксу відбулося достатньо цікавого: потрійна перемога українців у Німеччині, друга прес-конференція до реваншу Усик – Джошуа, конфлікт між Раяном Гарсією та Саулем Альваресом, а також бої Джо Джойс – Крістіан Хаммер і Майріс Брієдіс – Джей Опетая.
Тож ось новий випуск проєкту «Аперкот» від Сергія Лук’яненка з запитанням до глядачів з приводу поведінки Василя Ломаченка:
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