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Усик повів себе як справжній український чемпіон, Ломаченко – знову недоговорює

Новий випуск програми «Аперкот»
Бокс Професійний бокс
14:21
Усик повів себе як справжній український чемпіон, Ломаченко – знову недоговорює

За минулий тиждень у світі боксу відбулося достатньо цікавого: потрійна перемога українців у Німеччині, друга прес-конференція до реваншу Усик Джошуа, конфлікт між Раяном Гарсією та Саулем Альваресом, а також бої Джо ДжойсКрістіан Хаммер і Майріс БрієдісДжей Опетая.

Тож ось новий випуск проєкту «Аперкот» від Сергія Лук’яненка з запитанням до глядачів з приводу поведінки Василя Ломаченка:

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Теги

Олександр Усик Василь Ломаченко

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