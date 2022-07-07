Усик повів себе як справжній український чемпіон, Ломаченко – знову недоговорює

Новий випуск програми «Аперкот»

За минулий тиждень у світі боксу відбулося достатньо цікавого: потрійна перемога українців у Німеччині, друга прес-конференція до реваншу Усик – Джошуа, конфлікт між Раяном Гарсією та Саулем Альваресом, а також бої Джо Джойс – Крістіан Хаммер і Майріс Брієдіс – Джей Опетая.

Тож ось новий випуск проєкту «Аперкот» від Сергія Лук’яненка з запитанням до глядачів з приводу поведінки Василя Ломаченка: