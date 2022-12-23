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Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області

Титулований боксер закликав відомих людей приєднатися до допомоги українському народу
Бокс Професійний бокс
23 грудня 20:22
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Олександр Усик / Фото - japantimes.co.jp
Володар титулів WBO, WBA, IBO та IBF в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) пожертвував 13,8 мільйона гривень фонду Newkraine на відновлення села Мощун Київської області.

«Я підтримую донатом благодійну платформу Newkraine. Закликаю всіх наших друзів, відомих людей, бізнесу та міжнародних фондів приєднатися і підтримати Newkraine. Україна потребує нашої допомоги прямо зараз».




Завдяки внеску Усика платформа Newkraine побудує 10 ергономічних модульних будинків, створених за європейськими технологіями від українських підрядників.

Відзначимо, що житлові будинки в селі Мощун були знищені в результаті наступу рашистських загарбників на Київ.

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк заявив, що затягування з організацією поєдинку Усика проти Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) може привести до його зриву.
Володимир Кириченко
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(Голосів: 4)

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Олександр Усик

Коментарі 1

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23 грудня 2022р. 22:08
Я завжди вірив в Олександра. Молодець
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