Красюк: «Усик може нокаутувати Ф'юрі. Чим більше шафа, тим гучніше вона падає»
Усик пожертвував майже 14 мільйонів гривень на відновлення села в Київській області
Титулований боксер закликав відомих людей приєднатися до допомоги українському народу
23 грудня 20:22
Олександр Усик / Фото - japantimes.co.jpВолодар титулів WBO, WBA, IBO та IBF в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) пожертвував 13,8 мільйона гривень фонду Newkraine на відновлення села Мощун Київської області.
«Я підтримую донатом благодійну платформу Newkraine. Закликаю всіх наших друзів, відомих людей, бізнесу та міжнародних фондів приєднатися і підтримати Newkraine. Україна потребує нашої допомоги прямо зараз».
Завдяки внеску Усика платформа Newkraine побудує 10 ергономічних модульних будинків, створених за європейськими технологіями від українських підрядників.
Відзначимо, що житлові будинки в селі Мощун були знищені в результаті наступу рашистських загарбників на Київ.
Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк заявив, що затягування з організацією поєдинку Усика проти Тайсоном Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) може привести до його зриву.
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