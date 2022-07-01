Усик: «Ніхто не дозволить мені піти на фронт»
Усик розповів, що російські військові робили в його будинку
рашисти деякий час жили у домі Олександра у Ворзелі
11:14
Фото: Business Insider
Чемпіон світу за версіями WBO/WBA/IBF Олександр Усик (19-0, 13 KO) розповів в інтерв’ю The Guardian, як російські військові поводили себе в його домі:
Це був не колишній будинок. Це дім в Ворзелі, в якому ми живемо. Це дійсно мій будинок. Туди увірвалися російські військові, зламали деякі речі і облаштовували житлове приміщення і на деякий час лишилися там.
Дружина Усика публікувала фото погрому у будинку, який скоїли росіяни.