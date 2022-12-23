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Усик увійшов до топ-3 рейтингу Р4Р від ESPN. На вершині продовжує перебувати Кроуфорд

Майбутній суперник Ломаченко втратив одну позицію
Бокс Професійний бокс
23 грудня 15:23
Усик увійшов до топ-3 рейтингу Р4Р від ESPN. На вершині продовжує перебувати Кроуфорд
Олександр Усик / Фото - ringnews24
Авторитетний телеканал ESPN оновив свій рейтинг кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

У топ-10 відбулися дві перестановки: чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкому дивізіоні Олександр Усик змістив з третьої позиції зіркового напівсередньоваговика Еррола Спенса, також свою позицію втратив абсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні Девін Хейні.

На вершині рейтингу продовжує володар пояса WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд
Топ-10 рейтингу pound-for-pound від ESPN:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Іноуе

3. Олександр Усик

4. Еррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Тайсон Ф'юрі

7. дмитро бівол

8. артур бетербієв

9. Девін Хейні

10. Шакур Стівенсон
Раніше ESPN опублікував оновлений рейтинг кращих боксерів легкого дивізіону.


Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Усик Теренс Кроуфорд Еррол Спенс Девін Хейні

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