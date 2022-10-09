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Усик відвідав госпіталь з пораненими військовими
Український боксер приїхав в Кривий Ріг
09 жовтня 13:57
Чемпіон світу з версіях WBO, IBF, WBA в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) відвідав Кривий Ріг.
Разом з главою військової адміністрації Кривого Рогу Олександром Вілкулом і нардепом Юрієм Корявченковим Усик провідав в госпіталі поранених військовослужбовців.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися фото втомленого Усика.
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