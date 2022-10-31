Дружина Усика показала погрози, які їй пишуть в соціальних мережах
Усик висміяв бій Ф'юрі з Чисорою
Олександр не зрозумів, навіщо Тайсону цей поєдинок
31 жовтня 09:48
Фото: Sky News
Український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) висловився про третій бій чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) з Дереком Чісорою
(33-12, 23 KO). Слова українця наводить журналіст Майкл Бенсон.
«Це трохи змушує мене сміятися. Чому він це робить?»
Нагадаємо, квитки на бій Ф'юрі – Чісора 3 коштують більше ніж на поєдинок Усик – Джошуа.
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