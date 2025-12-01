Володар чемпіонських поясів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час конгресу Всесвітнього боксерського союзу (WBC) прокоментував відмову від титулу WBO.

За словами Усика, після відмови від поясу WBO він залишився з трьома титулами, але статус абсолютного чемпіона вважає лише тимчасово втраченим.

«У мене чотири пояси, але мій улюблений — зеленого кольору (WBC), завжди» Олександр Усик

Українець також зазначив, що вперше в Таїланді, але обов’язково повернеться.

Нагадаємо, що після рішення Усика чемпіонський пояс WBO отримав Фабіо Вордлі.