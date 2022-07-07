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«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті

Хасім Рахман не впевнений, що «Циганський король» захоче боксувати з українцем
Бокс Професійний бокс
12:59
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Хасім Рахман / Фото - Twitter
Колишній чемпіон світу в суперважкому дивізіоні Хасім Рахман в інтерв'ю YouTube-каналу K.O. Artist Sports з упевненістю заявив, що володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) більше не повернеться на ринг, якщо Олександр Усик (19-0, 13 КО) виграє у Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) у другому поєдинку.

«Я думаю, що шанси на повернення Ф'юрі заради поєдинку з переможцем бою Усик – Джошуа 50 на 50. Я вважаю, але він вийде битися з Джошуа, але не думаю, що поб'ється з Усик. Якщо Олександр переможе, то Тайсон залишиться в стороні, він не хоче з ним битися».


«Усик є цілий ряд проблем, яких не хоче Ф'юрі. Олександр – боксер, а Тайсону подобається боксувати і бути невловимим хлопцем, він любить вимотувати суперважковаговиків. З Усик він цього не зробить, все буде навпаки. Я думаю, що Ф'юрі не хоче таких проблем, бажає зберегти свою спадщину. Мені здається, що Усик зруйнує його спадщина».


Нагадаємо, що реванш Усика з Джошуа відбудеться 20 серпня в Саудівській Аравії.

Раніше президент Matchroom Boxing Едді Хирн, заявив, що його підопічний здобуде перемогу нокаутом в реванші з Усиком.
Володимир Кириченко
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Теги

Хасім Рахман Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа

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