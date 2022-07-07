«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті

«Проклятий Юнайтед»
17:05
«Я думаю, що шанси на повернення Ф'юрі заради поєдинку з переможцем бою Усик – Джошуа 50 на 50. Я вважаю, але він вийде битися з Джошуа, але не думаю, що поб'ється з Усик. Якщо Олександр переможе, то Тайсон залишиться в стороні, він не хоче з ним битися».
«Усик є цілий ряд проблем, яких не хоче Ф'юрі. Олександр – боксер, а Тайсону подобається боксувати і бути невловимим хлопцем, він любить вимотувати суперважковаговиків. З Усик він цього не зробить, все буде навпаки. Я думаю, що Ф'юрі не хоче таких проблем, бажає зберегти свою спадщину. Мені здається, що Усик зруйнує його спадщина».
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