Сулейман про обстріл в Україні: «Здається, ми всі забули про те, що відбувається»
«Уявіть, що ви прокидаєтеся під час морозу без всіх зручностей». Президент WBC провів відеоконференцію з Віталієм Кличком
Маурісіо Сулейман висловив підтримку народу України
23 грудня 13:00
Маурісіо Сулейман / Фото - skysports.comПрезидент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман в Twitter поділився думкою з приводу проведеної відеоконференції з мером Києва та екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Віталієм Кличко.
«Тільки що закінчилася конференція з Віталієм Кличко, який розповів, як зараз живеться в Україні. Уявіть, що ви прокидаєтеся під час морозу, без опалення, без електрики, без води. Не можеш піти у ванну, немає сигналу мобільного телефону і немає їжі, поки чекаєш, що в твій будинок вдарить бомба».
Напередодні Сулейман перерахував поєдинки, які він найбільше хоче побачити в 2023 році.