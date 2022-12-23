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«Уявіть, що ви прокидаєтеся під час морозу без всіх зручностей». Президент WBC провів відеоконференцію з Віталієм Кличком

Маурісіо Сулейман висловив підтримку народу України
Бокс Професійний бокс
23 грудня 13:00
«Уявіть, що ви прокидаєтеся під час морозу без всіх зручностей». Президент WBC провів відеоконференцію з Віталієм Кличком
Маурісіо Сулейман / Фото - skysports.com
Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман в Twitter поділився думкою з приводу проведеної відеоконференції з мером Києва та екс-чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Віталієм Кличко.

«Тільки що закінчилася конференція з Віталієм Кличко, який розповів, як зараз живеться в Україні. Уявіть, що ви прокидаєтеся під час морозу, без опалення, без електрики, без води. Не можеш піти у ванну, немає сигналу мобільного телефону і немає їжі, поки чекаєш, що в твій будинок вдарить бомба».


Напередодні Сулейман перерахував поєдинки, які він найбільше хоче побачити в 2023 році.
Володимир Кириченко
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Теги

Маурісіо Сулейман Віталій Кличко

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