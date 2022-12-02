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В разі перемоги над Менді Берінчик укладе угоду з промоутером Ф’юрі

У такому разі Красюк та Воррени будуть займатися кар’єрою українця
Бокс Професійний бокс
02 грудня 16:49
В разі перемоги над Менді Берінчик укладе угоду з промоутером Ф’юрі
Фото: lb.ua

Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про можливий розвиток кар’єри Дениса Берінчика (16-0, 9 KO):

Влітку я зустрівся з Френком і Джорджем Ворренами і звернувся з пропозицією: «В Україні війна, у нас зараз… Ми не зможемо нічого проводити. Ви наші друзі-партнери, чи не хочете взяти участь у вже готовій кар’єрі і дійти ті декілька кроків, які необхідно зробити». Ми отримали згоду. Це зайняло деякий час, доки ми узгоджували усю документальну частину.

Ми говорили про Co-промоушен Дениса Берінчика. Все це вилилося у поєдинок Берінчика… На той момент з EBU у мене був готовий бій з Менді. І пропозиція полягало у тому, що ми цей бій ставимо, Денис перемагає і ми йдемо далі як co-промоутер. Таким чином цей бій опинився у андеркарді Ф’юрі – Чісора. Що приємно, це великий крок для Дениса.

Берінчик провів першу дуель поглядів з Іваном Менді (47-5-1, 22 KO).

Джерело: BoxOffice Олег Шумейко-молодший
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Денис Беринчик

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