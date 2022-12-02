В разі перемоги над Менді Берінчик укладе угоду з промоутером Ф’юрі

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Генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк розповів про можливий розвиток кар’єри Дениса Берінчика (16-0, 9 KO):



Ми говорили про Co-промоушен Дениса Берінчика. Все це вилилося у поєдинок Берінчика… На той момент з EBU у мене був готовий бій з Менді. І пропозиція полягало у тому, що ми цей бій ставимо, Денис перемагає і ми йдемо далі як co-промоутер. Таким чином цей бій опинився у андеркарді Ф’юрі – Чісора. Що приємно, це великий крок для Дениса.