Валлін може провести поєдинок з Паркером
Валлін: «Думаю, я заслужив бій з Джошуа»
Шведський боксер хоче зустрітися з Ей Джеєм
18 листопада 18:19
Команда Джошуа не зв'язалися зі мною особисто, але я знаю, що були переговори між Едді і Дмитром, моїм промоутером. Там є якісь переговори. Я не знаю, на якій стадії вони. Я сподіваюся, що бій буде.
Я б дуже хотів цей бій. Джошуа, я до сих пір вважаю одним з кращих в дивізіоні, і у нього дуже гучне ім'я. Борючись з ним і б'ючи його, я думаю, це дійсно могло б просунути моє ім'я і підняти мене до нових висот. Думаю, я заслужив цей бій.
Раніше ми повідомляли, що промоутер Джошуа заявив, що в найближчий рік Усик почне віддавати чемпіонські титули.
Коментарі 0