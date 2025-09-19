Олег Гончар

Шведський важковаговик Отто Валлін (27-3, 15 КО) проведе наступний бій 7 листопада в Tropicana Hotel & Casino в Атлантік-Сіті, повідомляє BoxingScene.

Ім’я суперника оголосять пізніше. При цьому, відомо, що поєдинок триватиме вісім або десять раундів.

Це буде його перший бій після поразки в лютому від Дерека Чісори одностайним рішенням суддів.

Після поразки Чісорі Валлін замислювався про завершення кар’єри. Однак, 34-річний швед переїхав до Х'юстона, щоб тренуватися з Ронні Шілдсом.