Валлін повертається на ринг у листопаді після поразки від Чісори
Шведський важковаговик проведе бій в Атлантік-Сіті, суперника оголосять згодом
Отто Валлін
Шведський важковаговик Отто Валлін (27-3, 15 КО) проведе наступний бій 7 листопада в Tropicana Hotel & Casino в Атлантік-Сіті, повідомляє BoxingScene.
Ім’я суперника оголосять пізніше. При цьому, відомо, що поєдинок триватиме вісім або десять раундів.
Це буде його перший бій після поразки в лютому від Дерека Чісори одностайним рішенням суддів.
Після поразки Чісорі Валлін замислювався про завершення кар’єри. Однак, 34-річний швед переїхав до Х'юстона, щоб тренуватися з Ронні Шілдсом.
