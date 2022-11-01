Джошуа проведе реванш з Уайтом. Валлін – запасний варіант
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Швед хоче поєдинку з колишнім володарем титулів
11:12
Отто Валлін / Фото - boxingscene.comШведський суперважковаговик Отто Валлін (24-1, 14 KO) вважає, що екс-володар титулів британець Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) повинен вибрати його в якості свого наступного опонента.
Цитує Валліна boxingscene.com.
«Я думаю, це добре, що моє ім'я згадується, але я б хотів бути головним кандидатом на бій. Я думаю, що Уайт здорово підходить Джошуа стилістично, він нокаутував його в їх першому бою. Сумніваюся, що Ділліан сильно змінився».
«Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами. Я хороший боксер, до того ж ще й лівша. Тому я думаю, що можу виступити з Джошуа краще. Я зарекомендував себе з Ф'юрі, дав йому дійсно важкий бій. З Уайтом він розібрався набагато легше, ніж зі мною».
«Виходячи з цього, я вважаю, що мій бій з Джошуа буде набагато краще. Ми двічі билися в любителях, я програв близьким рішенням суддів, але ці бої могли скластися в будь-яку сторону. Ми спарингували раніше, так що досить добре знаємо один одного».
Нагадаємо, Джошуа проведе свій наступний бій з Ділліаном Уайтом (28-3, 19 КО). Запасним варіантом є саме Валлін.
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