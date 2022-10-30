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Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Як це було

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Бокс Професійний бокс
30 жовтня 05:52
Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Як це було

Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса

За підсумками 12 раундів судді віддали перемогу Ломаченку: 115:113, 116:112, 117:111.

12 Раунд! Василь добре розпочав раунд і відзначився точними ударами. Потім він продовжив перебивати суперника, хоч це було важко.

11 Раунд! Ломаченко продовжив працювати першим номером, часто нариваючись на джеб. У середині трихвилинки українець почав вкладатися в удари, але через це він більше промахується. Очевидною є втома українця, як і втома американця.

10 Раунд! Ломаченко почав знову піддавлювати опонента до канатів і завдавати ударів по поверхах. Ортіс у відповідь нічого не міг зробити, поки в кінцівці не почав бити по корпусу.

9 Раунд! На початку другої хвилини два удари українця трохи похитнули американця, але він швидко відновився і продовжив турбувати Василя своїм джебом. З позиції другого номера Ломаченко перебивав Ортіса у плані точності. Джемейн частіше викидав удари і менше влучав.

8 Раунд! Ломаченко продовжив пресингувати свого опонента і він точніше. Проте суперник поступається йому у швидкості не настільки сильно, щоб можна було говорити про впевнену перемогу українця.

7 Раунд! Ломаченко продовжив жалити одиночним або комбінацією з двох ударів. Ортіс відповідав джебом або комбінацією з джеба, прямого та удару по корпусу. Наприкінці вже Джемейн працював першим номером.

6 Раунд! Ломаченко продовжив пресингувати опонента джебом та ударами на зближенні. Ортіс якщо не встигав, то клінчував, де українець також пробивав серії ударів. В кінці Джемейн доніс свою серію, але, пропустив він протягом раунду набагато більше.

5 Раунд! Ломаченко пішов в атаку і відзначився точними влучаннями і потім продовжив пресингувати у високому темпі. Ортіс з позиції другого номера не завжди встигав уникнути ударів і пробити у відповідь, але він на високих швидкостях виглядав дуже гідно.

4 Раунд! У Ломаченка поки що перевага в русі на ногах, але не настільки велика, щоб покінчити з Ортісом дуже швидко. Українець менше завдає ударів, тоді як суперник дуже багато їх викидає. При цьому у Василя кращий відсоток влучень, але американець може взяти кількістю.

3 Раунд! Ломаченко продовжує пресингувати опонента, але в позиції другого номера Ортіс дуже небезпечний.

2 Раунд! Ломаченко зайняв центр рингу і почав піддавлювати суперника. При цьому, Ортіс небезпечний своїм джебом, через який в українця вже з'явилися синці під оком. Коли у Василя проходили комбінації із двох ударів, то Джемейн клінчував, а виходив із нього з ударом. Поки що Ортіс переграє Ломаченка.

1 Раунд! Ортіс працював в основному через джеб і іноді підключав до нього правий прямий. Ломаченко весь раунд лише рухався та шукав дистанцію. Перші удари від нього побачили лише на останній хвилині. Джемейн же наприкінці підключив удари по корпусу.

" БІЙ ПОЧАВСЯ!

" Боксери вже вийшли на ринг!

Здрастуйте, шановні читачі порталу XSPORT.ua! Починаємо текстову онлайн трансляцію поєдинку Ломаченко – Ортіс.

У ніч на 30 жовтня на боксерському шоу Top Rank відбудеться бій екс-чемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченко (16-2, 11 КО) і американського проспекта Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Ломаченко останній бій провів в грудні 2021 року, вигравши рішенням суддів у екс-чемпіона світу в легкій вазі Річарда Комі.

Ортіс в травні поточного року виграв у екс-чемпіона світу в другій напівлегкій вазі Джеймела Херрінга.

Слідкуйте за прямий текстової онлайн трансляцією бою в цій новині. Приблизний початок поєдинку – 6:00 за Києвом.
Карен Агабекян
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Теги

Василь Ломаченко Джемейн Ортіс Ломаченко - Ортіс

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