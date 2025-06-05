Вайт не проведе бій 7 червня, у британця є можливість вийти на мегафайт
На ветерана хевівейту чекає черговий виклик
близько 13 годин тому
Британський ветеран надважкого дивізіону Ділліан Вайт (31-3, 21 КО) не вийде у ринг на шоу 7 червня. Про це для The Ring повідомив промоутер Френк Воррен.
«Він тепер не буде у карді. У нього з’явилась можливість великого, великого бою в серпні, і ми зараз намагаємось фіналізувати це. Це справді великий поєдинок для нього, тому він отримає пріоритет.
Він хоче цього, він хоче бій більшого масштабу, ніж той, що був би в Іпсвічі. Саме це й відбудеться. Це справді дуже великий бій».
37-річний боксер у квітні знявся з бою проти Джо Джойса через травму пальця. Останній бій Вайт провів у грудні минулого року, достроково перемігши Ебенезера Тетте у сьомому раунді.
Нагадаємо, Вайт повинен був виступити в рамках андеркарду івенту Фабіо Вордлі – Джастіс Гані.
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