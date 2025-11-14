Велика різниця: Еспіноса та Хегай провели битву поглядів
Чемпіон WBO зустрінеться з українцем 15 листопада
близько 1 години тому
Арнольд Хегай
Чемпіон WBO у напівлегкій вазі Рафаель Еспіноса (27-0, 23 КО) та українець Арнольд Хегай (23-2-1, 14 КО) провели напружену битву поглядів напередодні поєдинку.
Бій відбудеться 15 листопада в Сан-Луїс-Потосі, Мексика. Еспіноса захищатиме титул проти амбітного претендента.
12 вересня Хегай здобув перемогу над венесуельцем Ліборіо Солісом одноголосним рішенням у восьмираундовому бою.
Мексиканець востаннє бився в травні, коли переміг Едварда Васкеса, зберігши пояс WBO.
Поділитись