Чісора: «Якщо Джошуа в реванші з Усиком потрапить в нокаут, то це добре для нього»
Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора
Боксер вдарив настільки сильно, що його суперника довго приводили до тями
08:06
Колишній британський суперважковаговик Джуліус Френсіс (23-24-1, 12 КО) завершив кар'єру ще в 2006-му році і зараз працює охоронцем в BOXPARK Wembley.
14 червня Френсісу вдалося застосувати свої боксерські навички. Один хлопець зухвало себе поводив і Джуліусу довелося його нокаутувати.
Former British heavyweight champion Julius Francis (who fought Mike Tyson) now working as security at BOXPARK Wembley and dealing with some trouble today…- Michael Benson (@ MichaelBensonn) June 13, 2022
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Зазначимо, що в 2000-му році Френсіс програвав технічним нокаутом Майку Тайсону, а в 2003-му він відвідував Україну, де поступився рішенням суддів покійному Володимиру Вірчісу.
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