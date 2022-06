Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора

Колишній британський суперважковаговик Джуліус Френсіс (23-24-1, 12 КО) завершив кар'єру ще в 2006-му році і зараз працює охоронцем в BOXPARK Wembley.



14 червня Френсісу вдалося застосувати свої боксерські навички. Один хлопець зухвало себе поводив і Джуліусу довелося його нокаутувати.

Former British heavyweight champion Julius Francis (who fought Mike Tyson) now working as security at BOXPARK Wembley and dealing with some trouble today…



