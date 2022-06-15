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THE FOOTBALL REVIEW

Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора

Боксер вдарив настільки сильно, що його суперника довго приводили до тями
Бокс Професійний бокс
08:06
Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора

Колишній британський суперважковаговик Джуліус Френсіс (23-24-1, 12 КО) завершив кар'єру ще в 2006-му році і зараз працює охоронцем в BOXPARK Wembley.

14 червня Френсісу вдалося застосувати свої боксерські навички. Один хлопець зухвало себе поводив і Джуліусу довелося його нокаутувати.


Зазначимо, що в 2000-му році Френсіс програвав технічним нокаутом Майку Тайсону, а в 2003-му він відвідував Україну, де поступився рішенням суддів покійному Володимиру Вірчісу.

Карен Агабекян
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яскравий нокаут

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