Відео жорсткого нокауту. Охоронець, який раніше боксував з Тайсоном, відключив агресора

Боксер вдарив настільки сильно, що його суперника довго приводили до тями

Колишній британський суперважковаговик Джуліус Френсіс (23-24-1, 12 КО) завершив кар'єру ще в 2006-му році і зараз працює охоронцем в BOXPARK Wembley.



14 червня Френсісу вдалося застосувати свої боксерські навички. Один хлопець зухвало себе поводив і Джуліусу довелося його нокаутувати.

Former British heavyweight champion Julius Francis (who fought Mike Tyson) now working as security at BOXPARK Wembley and dealing with some trouble today…



GloryGloryTott]pic.twitter.com/MDL9yVLfZ9 - Michael Benson (@ MichaelBensonn) June 13, 2022

Зазначимо, що в 2000-му році Френсіс програвав технічним нокаутом Майку Тайсону, а в 2003-му він відвідував Україну, де поступився рішенням суддів покійному Володимиру Вірчісу.