Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа
Володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO в надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) 20 серпня проведе реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).
Про це повідомляє в своєму Twitter інсайдер ESPN Майк Коппінджер. Також відомо, що бій має пройти в Джидді, Саудівська Аравія:
Джерела повідомили ESPN, що реванш за титули в надважкій вазі Усика з Джошуа призначений на 20 серпня в Джидді.
Першочергового бій планувалося провести 23 липня, але тепер Ентоні отримає додаткові 30 дній для роботи з новим тренером Робертом Гарсією.
The heavyweight title rematch between Oleksandr Usyk and Anthony Joshua is set for Aug. 20 in Jeddah, Saudi Arabia, sources tell ESPN.— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 16, 2022
The bout was targeted for July 23, but now Joshua will have nearly 30 more days to work with new trainer Robert Garcia.https://t.co/T9XJSRoh44
Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) не зацікавлений в цьому поєдинку – б'ються два бомжі.
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