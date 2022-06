Відомі дата та місце проведення реваншу Усика з Джошуа

Фото: Getty Images

Володар титулів WBO/WBA/IBF/IBO в надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) 20 серпня проведе реванш з Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO).



Про це повідомляє в своєму Twitter інсайдер ESPN Майк Коппінджер. Також відомо, що бій має пройти в Джидді, Саудівська Аравія:

The heavyweight title rematch between Oleksandr Usyk and Anthony Joshua is set for Aug. 20 in Jeddah, Saudi Arabia, sources tell ESPN.



The bout was targeted for July 23, but now Joshua will have nearly 30 more days to work with new trainer Robert Garcia.https://t.co/T9XJSRoh44