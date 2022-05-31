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Відомо ім'я суперника для переможця бою Бетербієв – Сміт

Також відома дата цього поєдинку
Бокс Професійний бокс
08:45
Відомо ім'я суперника для переможця бою Бетербієв – Сміт

Британський промоутер Френк Уоррен повідомив, що британець Ентоні Ярд (22-2, 21 КО) стане наступним суперником для переможця бою між чемпіоном WBC і IBF в напівважкій вазі, громадянином Канади Артуром Бетербієвим (17-0, 17 КО) та володарем пояса WBO американцем Джо Смітом (28-3, 22 КО).

«Ми йдемо разом з Top Rank. Ми віримо, що можемо влаштувати в Великобританії бій з переможцем поєдинку Бетербієв – Сміт. Я розмовляв про це тільки з Бобом Арумом, і ми маємо намір організувати цей поєдинок. Ми забронювали дату і обговорили це. Дата – 22 жовтня, і ми маємо намір отримати цей бій.

Переможець поєдинку Бетербієв – Сміт зобов'язаний побитися з Ярдом. Це повинно статися, оскільки WBO затвердила його. Безумовно, ми готові битися. Ентоні і його тренер Тунде Аджаї будуть в рингсайді під час бою Бетербієв – Сміт, вони поїдуть туди».

Нагадаємо, бій Бетербієва та Сміта відбудуться 18 червня в Нью-Йорку.

Карен Агабекян
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Теги

Джо Сміт Артур Бетербієв Ентоні Ярд Френк Уоррен

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