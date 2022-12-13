Відомо, коли буде оголошений перший поєдинок Берінчика після початку співпраці з промоутером Ф’юрі

Завдяки завоюванню титулу EBU у Дениса розпочинається новий етап кар’єри

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Володар титулів WBO International та EBU у легкій вазі Денис Берінчик (17-0, 9 KO) на пресконференції розповів, коли стане відомо про його наступний поєдинок:



Розголошувати деталі співпраці з Ворреном не маємо права. Усі умови і так далі. Контракт є, ми працюємо і у найближчий час, думаю місяць, буде оголошено новий поєдинок та нова дата.

Нагадаємо, що після перемоги у Лондоні Берінчик розпочав співпрацю з промоутером Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).