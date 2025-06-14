«Він хоче цей бій». Кличко планує повернутися на ринг заради реваншу з Ф’юрі
Джеймс Алі Башир стверджує, що українець мріє ще раз зустрітися з Циганским королем
11 хвилин тому
Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир заявив в інтерв’ю для YouTube-каналу Seconds Out, що легендарний український боксер, ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко планує повернення на ринг. За його словами, 49-річний Кличко хоче провести ще один бій у кар'єрі — реванш із британцем Тайсоном Ф’юрі.
Я спілкувався з Володимиром вісім-дев’ять днів тому. Зараз, як мені здається, він спостерігає за подальшими кроками Олександра Усика. Але я точно знаю, що Кличко хоче повернутися в ринг заради реваншу з Ф’юрі. Він прагне цього бою.
Нагадаємо, Володимир Кличко і Тайсон Ф’юрі зустрічалися у рингу в 2015 році. Тоді перемогу одностайним рішенням суддів здобув британець.
Усик показав фрагмент підготовки до реваншу з Дюбуа.