Денис Сєдашов

Відомий американський тренер Джеймс Алі Башир заявив в інтерв’ю для YouTube-каналу Seconds Out, що легендарний український боксер, ексчемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко планує повернення на ринг. За його словами, 49-річний Кличко хоче провести ще один бій у кар'єрі — реванш із британцем Тайсоном Ф’юрі.

Я спілкувався з Володимиром вісім-дев’ять днів тому. Зараз, як мені здається, він спостерігає за подальшими кроками Олександра Усика. Але я точно знаю, що Кличко хоче повернутися в ринг заради реваншу з Ф’юрі. Він прагне цього бою. Джеймс Алі Башир

Нагадаємо, Володимир Кличко і Тайсон Ф’юрі зустрічалися у рингу в 2015 році. Тоді перемогу одностайним рішенням суддів здобув британець.

Усик показав фрагмент підготовки до реваншу з Дюбуа.