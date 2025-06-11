Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ларрі Холмс поділився думкою про можливий поєдинок між двома легендами боксу — Джорджем Форманом і Майком Тайсоном. Слова наводить SecondsOut Boxing News.

Я не маю нічого проти Майка, але переконаний: Форман переміг би його буквально за дві секунди — він бив надто потужно.

Щоб мати шанс проти Джорджа, потрібно було вміти боксувати на рівні Алі або мене. Стояти перед ним відкрито — це самогубство. Він міг просто відірвати голову.