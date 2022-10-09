Вінничанин Головащенко достроково поступився в титульному поєдинку

Українець не зміг продовжити бій через травму

У німецькому Фалькензі український важковаговик Роман Головащенко (21-6, 19 КО) програв у поєдинку за вакантний титул чемпіона Європи за версією WBA боснійцю Едіну Пухало (22-1, 21 КО).



Перед поєдинком Пухало вважався фаворитом, але так вийшло, що виграв він завдяки травмі суперника. Після другого раунду Головащенко відмовився продовжувати бій через травму плеча.

Після бою Пухало повів себе гідно, і погодився дати українцеві реванш.

Відзначимо, що Головащенко вперше боксував в 2022 році. Свій крайній поєдинок він провів в грудні 2021-го, нокаутувавши Таріела Джафарова.