Віталій Кличко: «Краще померти, ніж повернутися в СРСР»
Віталій Кличко: «100 днів варварської війни росії на знищення України і українців, 100 – як один довгий, важкий день»
Колишній чемпіон світу і мер Києва виступив з підтримкою своїх співвітчизників
17:24
Віталій Кличко / Фото - kyiv.comments.uaЛегендарний екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні, а нині мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі звернувся до українського народу.
«100 днів варварської війни росії на знищення України і українців. 100 – як один довгий, складний день. Емоцій, важкої праці, кривавих битв, втрат і смертей».
«Разом з тим, час відваги і наполегливості. Ми стоїмо і боремося всі разом. Кожен на своєму місці. Ми захоплюємося нашими збройними силами».
«Ми звільнимо нашу землю від російських варварів, що на неї прийшли.Так, буде складно».
«Але я вірю, що кожен з нас гідно пройде через ці випробування. Це війна зла з добром. А добро і справедливість все одно перемагають. Тому ми переможемо. Слава Україні».
Раніше Кличко-старший прокоментував перемогу збірної України в півфіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Шотландії (3:1).
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