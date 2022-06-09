Віталій Кличко: «100 днів варварської війни росії на знищення України і українців, 100 – як один довгий, важкий день»
Віталій Кличко: «Київрада позбавила мінськ статусу міста-побратима»
Колишній чемпіон світу і мер Києва – про рішення міської влади
17:22
Віталій Кличко / Фото - slovoidilo.uaЛегендарний екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні, а нині мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі повідомив, що Київська міська рада позбавила мінськ (біларусь) статусу міста-побратима.
«Друзі! Сьогодні Київрада позбавила мінськ статусу міста-побратима. мінськ вже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва».
«Так що нам нічого не заважало прийняти рішення про позбавлення такого статусу столиці білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста і селища, і відбувалося вторгнення російських військ в нашу державу».
Раніше Кличко-старший звернувся до українського народу.