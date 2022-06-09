Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
20:00
live
Інформаційний марафон
19:20
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 89кг

Віталій Кличко: «Київрада позбавила мінськ статусу міста-побратима»

Колишній чемпіон світу і мер Києва – про рішення міської влади
Бокс Професійний бокс
17:22
Віталій Кличко: «Київрада позбавила мінськ статусу міста-побратима»
Віталій Кличко / Фото - slovoidilo.ua
Легендарний екс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні, а нині мер Києва Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі повідомив, що Київська міська рада позбавила мінськ (біларусь) статусу міста-побратима.

«Друзі! Сьогодні Київрада позбавила мінськ статусу міста-побратима. мінськ вже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва».


«Так що нам нічого не заважало прийняти рішення про позбавлення такого статусу столиці білорусі. Країни, з території якої летіли ракети в українські міста і селища, і відбувалося вторгнення російських військ в нашу державу».


Раніше Кличко-старший звернувся до українського народу.
Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 1)

Теги

Віталій Кличко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Віталій Кличко: «100 днів варварської війни росії на знищення України і українців, 100 – як один довгий, важкий день»
Віталій Кличко: «100 днів варварської війни росії на знищення України і українців, 100 – як один довгий, важкий день»
Бокс Професійний бокс
03 червня 17:24
Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»
Кличко: «Дякую збірній України за натхненну гру та волю до перемоги»
Футбол Збірна України
02 червня 08:55
Кличко: «Знаю, що Бубка патріот і у нього чітка позиція по цій війні»
Кличко: «Знаю, що Бубка патріот і у нього чітка позиція по цій війні»
Olympics
18 травня 16:46
Володимир Кличко погрожує боксерським організаціям, щоб ті не дозволяли боксувати росіянам
Володимир Кличко погрожує боксерським організаціям, щоб ті не дозволяли боксувати росіянам
Бокс Професійний бокс
18 травня 15:58
﻿Усик пообіцяв дати на армію велику кількість грошей від гонорару з Джошуа
﻿Усик пообіцяв дати на армію велику кількість грошей від гонорару з Джошуа
Бокс Професійний бокс
17 травня 21:57
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Кличко: «Якщо буде критична ситуація, то футболісти «Динамо» і «Шахтаря» візьмуть в руки зброю»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
17 травня 19:44

Новини: Бокс

Віталій Кличко: «Київрада позбавила мінськ статусу міста-побратима»
Віталій Кличко: «Київрада позбавила мінськ статусу міста-побратима»
Професійний бокс
17:22
Спортивний директор ФБУ: «Розраховували, що на ЧЄ-2022 зможе взяти участь один з кращих боксерів України та світу Хижняк»
Спортивний директор ФБУ: «Розраховували, що на ЧЄ-2022 зможе взяти участь один з кращих боксерів України та світу Хижняк»
Аматорський бокс
16:52
Рой Джонс-молодший, Мігель Котто, Джеймс Тоні будуть введені в Міжнародний зал боксерської слави
Рой Джонс-молодший, Мігель Котто, Джеймс Тоні будуть введені в Міжнародний зал боксерської слави
Професійний бокс
15:23
Боксер втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари, хоч суперника там не було – в лікарні він помер
Боксер втратив орієнтацію у просторі і почав викидати удари, хоч суперника там не було – в лікарні він помер
Професійний бокс
13:56
Ломаченко впав ще нижче. Вийшов новий рейтинг легкої ваги від журналу The Ring
Ломаченко впав ще нижче. Вийшов новий рейтинг легкої ваги від журналу The Ring
Професійний бокс
11:20
Дон Кінг присвятив боксерське шоу Дюбуа – Брайан мужньому і відважному народу України
Дон Кінг присвятив боксерське шоу Дюбуа – Брайан мужньому і відважному народу України
Професійний бокс
10:59
Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»
Де ла Хойя розніс Хірна через поразку Альвареса: «Бівол був ніким»
Професійний бокс
10:30
Володар бронзи чемпіонату Європи: «Стояв на п’єдесталі і думав про сім’ю, чи бачать вони мене зараз»
Володар бронзи чемпіонату Європи: «Стояв на п’єдесталі і думав про сім’ю, чи бачать вони мене зараз»
Аматорський бокс
09:10
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа
Красюк підтвердив пріоритетність дати 20 серпня для реваншу Усик – Джошуа
Професійний бокс
09:06
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Всі новини