Віталій Кличко отримав премію Артура Еша за мужність
Віталій Кличко: «путін та росія поважають сильних. Будемо сильними, будемо захищати країну, будемо показувати свою волю – відстануть»
Мер Києва стримано відповів на популярне до нього питання
21:52
Віталій Кличко / Фото - FacebookКолишній чемпіон світу в суперважкому дивізіоні і мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу Дмитра Гордона відповів на питання, чи вдарив би він президента росії владіміра путіна при зустрічі.
«Я можу сказати одне: я дуже часто отримував подібного роду питання від журналістів. Якби кулаками, фізичною силою вирішувалися питання в позитивному сенсі, я б, напевно, виправ кулаки до ліктів. Якби це зупинило все це кровопролиття, то відповідь очевидна».
«На питання: «Як довго це триватиме», на превеликий жаль, ми не можемо відповісти. Хоча відповідь очевидна, виходячи з поведінки росії. путин і росія поважають сильних. Будемо сильними, будемо захищати країну, будемо показувати свою волю – відстануть. Зі слабкими, на превеликий жаль, не вважаються».
Нагадаємо, в червні Кличко-старший був удостоєний міжнародної премії Артура Еша за мужність.