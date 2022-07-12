Віталій Кличко: «путін та росія поважають сильних. Будемо сильними, будемо захищати країну, будемо показувати свою волю – відстануть»
Віталій Кличко: «путіну українці не потрібні, йому потрібна ця територія»
Колишній чемпіон світу – про неадекватні дії президента росії
12:52
Віталій Кличко / Фото - pravda.com.uaЕкс-чемпіон світу в суперважкому дивізіоні і діючий мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу Дмитра Гордона назвав ймовірні причини, які підштовхнули президента росії владіміра путіна почати військові дії на території України.
«Я тільки один раз зустрічався з путіним. Я не мав можливості багато говорити з ним. Це було в Санкт-Петербурзі десь в 2008-2010 році. Володя теж зустрічався з ним на спортивних змаганнях».
« Я можу сказати, що людина він недурний, але абсолютна влада – ми не беремо матеріальну сторону, адже багато експертів говорять, що він найбагатша людина в світі – викривляє сприйняття світу, і людина неадекватно оцінює все, що відбувається навколо».
«В даному випадку путин вже сказав, що він, як і Петро I, збирач російських земель. Він говорить про те, що освіта України – історична помилка, а українців не існує. За діями в Україні ми бачимо, що він воює не за українців, а за територію, вбиваючи українців. Йому українці не потрібні, йому потрібна ця територія».
Також Кличко-старший відповів на питання, чи вдарив би він путіна при зустрічі.