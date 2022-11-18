Володимир Кличко хоче побудувати 12 центрів для українських дітей, які постраждали від нападу росії
Легенда хевівейту Володимир Кличко у своєму Instagram повідомив про благодійну ініціативу, яка направлена на допомогу українським дітям, постраждалим від повномасштабної агресії росії:
Діти в Україні переживають неймовірно важкі часи. Багато з них втратили свої сім'ї або домівки.
Війна забрала їх нормальне життя. У них немає звичайного життя, безпечного місця. І вони особливо піддаються ризику, коли взимку немає опалення та електрики. Тому терміново потрібна допомога!
RTL рано усвідомив цю потребу і разом з нами, командою організації #МиВсіУкраїнці, обрали проект допомоги – проект, близький нашим серцям. Тому я дякую RTL і всім, хто підтримує марафон донатів.
На зібрані кошти ми відкриємо 12 центрів денного перебування в різних регіонах для дітей, які втратили сім’ю чи домівку. Діти отримують місце, де вони можуть грати та вчитися разом. І вони отримують психологічну та освітню підтримку.
Війна ще не закінчилася, а страждання дітей незмірні. БУДЬ ЛАСКА, ДОНАТЬТЕ! Посилання в біо!
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Нагадаємо, що раніше Володимир віддав на благодійний аукціон перший екземпляр своєї нової книги.
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