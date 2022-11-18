Володимир Кличко хоче побудувати 12 центрів для українських дітей, які постраждали від нападу росії

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Легенда хевівейту Володимир Кличко у своєму Instagram повідомив про благодійну ініціативу, яка направлена на допомогу українським дітям, постраждалим від повномасштабної агресії росії:



Війна забрала їх нормальне життя. У них немає звичайного життя, безпечного місця. І вони особливо піддаються ризику, коли взимку немає опалення та електрики. Тому терміново потрібна допомога!

RTL рано усвідомив цю потребу і разом з нами, командою організації #МиВсіУкраїнці, обрали проект допомоги – проект, близький нашим серцям. Тому я дякую RTL і всім, хто підтримує марафон донатів.

На зібрані кошти ми відкриємо 12 центрів денного перебування в різних регіонах для дітей, які втратили сім’ю чи домівку. Діти отримують місце, де вони можуть грати та вчитися разом. І вони отримують психологічну та освітню підтримку.

Війна ще не закінчилася, а страждання дітей незмірні. БУДЬ ЛАСКА, ДОНАТЬТЕ! Посилання в біо!