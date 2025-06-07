Володимир Кличко: «Ми атакували іграшки путіна...»
Легенда боксу згадав історію
близько 8 годин тому
Володимир Кличко / Фото - badlefthook.com
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні Володимир Кличко відреагував на атаку росії на українські міста у ніч на 6 червня.
«Ми атакували іграшки путіна – у відповідь він продовжує атакувати наших мирних жителів. Історія знає: імперії потрібна війна, щоб вижити. А нам потрібен мир, щоб жити.
Історія також показує: з часом будь-яка імперія руйнується. На четвертому році цієї варварської війни очевидно, що росія путіна перетворилася на ворога життя, демократії та людства.
Викладемося на повну, щоб російська імперія повторила занепад усіх попередніх імперій. Підтримайте Україну зараз».
Нагадаємо, український тренер дав невтішний прогноз щодо повернення Кличка-молодшого на ринг.
Поділитись