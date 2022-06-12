Володимир Кличко звернувся до Роя Джонса і запитав він на боці росії чи тих, хто бореться за своє право жити

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко увійшов до Міжнародної зали слави боксу. З цього приводу він записав відео-звернення і поділився ним у себе в соцмережах.

В ньому він зізнався, що ніколи й не сподівався досягнути подібного визнання, заявив, що його мрія – об’єднати любительский і професійний бокс, а також звернувся до Роя Джонса, який в 2015 році отримав російське громадянство, а потім відвідував окупований Крим:

Пам’ятаю, коли мені було 14 і я почав свою подорож світом боксу, то використовував його як інструмент, щоб подорожувати в дуже молодому віці. І я ніколи й не думав, що зайду так далеко в цьому спорті. Особливо не думав, що опинюся в компанії стількох великих чемпіонів в Міжнародній залі слави боксу. Неймовірно. І честь для мене.

На жаль, російська агресія прийшла в мою рідну Україну і війна не дозволяє мені розділити цю церемонію особисто з вами. Ця війна змінила не лише мене, а й весь світ.

Я пам’ятаю, як бокс змінив моє життя, він просто зробив мене кращою людиною. Хоч це й було трохи страшно на початку, потім я дійсно почав насолоджуватися ним. Він багато чому мене навчив.

На відміну від популярної думки, кожен удар, який я пропустив, робив мене розумнішим. У мене був один найважливіший принцип: «Перш за все безпека».

Цей принцип дозволяв мені виступати так довго, це був мій секрет. Такий самий, як і у Флойда Мейвезера.

Я неймовірно радий мати можливість звернутися до всіх вас. Та є одна людина, до якої у мене є чітке питання. Одна людина, котра порушила закон України, приїхала в окупований Крим з території росії. Це Рой Джонс.

Тож, Рой, на чиєму ти боці? На боці агресора? Чи на боці того, хто захищає своє право на життя? Я поважаю тебе, як боксера. Але твій моральний компас під справжнім знаком запитання.

Є ще одна людина, про яку я хотів би поговорити. Це Марвін Хаглер. Його дуже не вистачає. Я слухав його виступ кілька років тому, коли мого брата включили. Він говорив, що Зала слава та бокс – це дім. Мені здається, що наш дім також має проходити випробування.

У Залі слави ми вітаємо найкращих з найкращих, але насправді торкаємось лише вершини айсберга. Наразі тисячі молодих аматорів та професіоналів боксують, щоб жити, або втрачають свої життя, що, на жаль, трапляється кожного року.

Багато з них незабезпечені, неосвічені та незастраховані. Керівні органи, менеджмент та промоутери ніколи не піклуються про добробут спортсменів, особливо після завершення їхніх кар’єр. Життя після спорту набагато довше, ніж ви вважаєте. Молодих спортсменів просто необхідно до цього готувати і змінити поточну систему спорту.

У мене є мрія – возз’єднати любителів та професіоналів під одним дахом та однією прозорою організацією. Є лише одне благородне мистецтво та одна солодка наука – бокс. Мусить бути одна асоціація, яка веде боксерів, а не перетворює їх на інструменти.

Ми маємо думати над особистим розвитком спортсменів, їхнім здоров’ям та освітою, підводити їх до нової стадії життя, а не лише до наступного бою. Всі ми несемо велику відповідальність.

Ми – обличчя боксу, ми маємо об’єднатись та збудувати майбутнє боксу, щоб наше благородне мистецтво залишалось найбільш відомим з усіх видів спорту.

Всіх люблю, продовжуємо битись та вітання з Києва».