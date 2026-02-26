Олег Гончар

Голова Queensberry Promotions Френк Воррен висловився щодо реваншу між Менні Пак’яо та Флойдом Мейвезером-молодшим, який запланований на 19 вересня.

Британський промоутер заявив, що не підтримує ідею санкціонування поєдинку жодною з боксерських організацій. За його словами, бій між 47- та 49-річними спортсменами не відповідає його уявленню про сучасний професійний бокс. Воррен також провів паралель із виставковим поєдинком Майка Тайсона та Джейка Пола.

Промоутер підкреслив, що незалежно від віку удари в рингу залишаються небезпечними, однак вважає, що на цьому етапі кар’єри боксерам не варто виходити на такі протистояння.

Перший бій Пак’яо та Мейвезера у травні 2015 року завершився перемогою американця одностайним рішенням суддів.