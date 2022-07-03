Все ближче до Усика. Джойс достроково знищив Хаммера

Джо змусив рефері втрутитися і зупинити бій

На Wembley Arena в Лондоні олімпійський призер 2016 року, володар титулів WBC Silver і WBO International британець Джо Джойс (14-0, 13 KO) виграв технічним нокаутом в четвертому раунді у Крістіана Хаммера (27-10, 17 KO ) з Німеччини.



Джойс починаючи з першого раунду зайняв центр рингу і почав знищувати відступаючого Хаммера. Крістіан не міг нічим відповісти крім оверхендів, якими він все ж діставав фаворита.

У другому раунді Джойс збільшив свою активність в рингу і все частіше зажимав опонента у канатів. А в третьому боксери подарували глядачам розмін ударами, переможцем з якого вийшов британець. Потім Крістіан опустився на коліно, стверджуючи, що пропустив удар по потилиці.

У четвертому раунді Хаммер тричі опускався на коліно, після чого рефері просто зупинив поєдинок.