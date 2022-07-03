Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
07:40
Змішані єдинобортва. Combate Global 11

Все ближче до Усика. Джойс достроково знищив Хаммера

Джо змусив рефері втрутитися і зупинити бій
Бокс Професійний бокс
07:38
Все ближче до Усика. Джойс достроково знищив Хаммера

На Wembley Arena в Лондоні олімпійський призер 2016 року, володар титулів WBC Silver і WBO International британець Джо Джойс (14-0, 13 KO) виграв технічним нокаутом в четвертому раунді у Крістіана Хаммера (27-10, 17 KO ) з Німеччини.

Джойс починаючи з першого раунду зайняв центр рингу і почав знищувати відступаючого Хаммера. Крістіан не міг нічим відповісти крім оверхендів, якими він все ж діставав фаворита.

У другому раунді Джойс збільшив свою активність в рингу і все частіше зажимав опонента у канатів. А в третьому боксери подарували глядачам розмін ударами, переможцем з якого вийшов британець. Потім Крістіан опустився на коліно, стверджуючи, що пропустив удар по потилиці.

У четвертому раунді Хаммер тричі опускався на коліно, після чого рефері просто зупинив поєдинок.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джо Джойс

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Джойс – про бій Усик – Джошуа: «У нього є шанс панчера»
Джойс – про бій Усик – Джошуа: «У нього є шанс панчера»
Бокс Професійний бокс
28 червня 19:40
Джойс: «Джошуа буде важко пришпилити Усика»
Джойс: «Джошуа буде важко пришпилити Усика»
Бокс Професійний бокс
24 червня 22:25
«Він бізнесмен». Джойс вважає, що для перемоги над Усиком Джошуа потрібно диво
«Він бізнесмен». Джойс вважає, що для перемоги над Усиком Джошуа потрібно диво
Бокс Професійний бокс
20 червня 17:58
Джойс: «Ф'юрі доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати»
Джойс: «Ф'юрі доведеться припечатати мене до канвасу і нокаутувати»
Бокс Професійний бокс
18 червня 20:45
«Олександр пройшов війну». Джойс поділився прогнозом на реванш Усик – Джошуа: вірить в нокаут
«Олександр пройшов війну». Джойс поділився прогнозом на реванш Усик – Джошуа: вірить в нокаут
Бокс Професійний бокс
17 червня 10:33
Джойс в наступному поєдинку зійдеться з колишнім суперником Ф’юрі
Джойс в наступному поєдинку зійдеться з колишнім суперником Ф’юрі
Бокс Професійний бокс
16 червня 21:54

Новини: Бокс

Все ближче до Усика. Джойс достроково знищив Хаммера
Все ближче до Усика. Джойс достроково знищив Хаммера
Професійний бокс
07:38
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Український боксер чотири рази відправляв суперника на канвас і завоював пояс IBF
Професійний бокс
02 липня 22:45
Ортіс: «Якщо Усик, якимось чином, залишиться не вражений війною, то виграє реванш з Джошуа»
Ортіс: «Якщо Усик, якимось чином, залишиться не вражений війною, то виграє реванш з Джошуа»
Професійний бокс
02 липня 22:24
Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд
Український боксер поїхав захищати пояс в Німеччину – суперник відмовився виходити на сьомий раунд
Професійний бокс
02 липня 21:31
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Український боксер знищив суперника – вибив за межі рингу, а коли той повернувся, добив
Професійний бокс
02 липня 20:50
Чотириразовий чемпіон світу: «Перед Джошуа гора, яку потрібно покорити. В першому бою Усик його вимотав»
Чотириразовий чемпіон світу: «Перед Джошуа гора, яку потрібно покорити. В першому бою Усик його вимотав»
Професійний бокс
02 липня 19:19
Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою
Брієдіс програв свій пояс – його суперник з другого раунду бився зі зламаною щелепою
Професійний бокс
02 липня 18:19
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона
Професійний бокс
02 липня 17:12
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Цей удар звалив би будь-кого. Страшний нокаут в першому раунді
Професійний бокс
02 липня 16:06
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Всі новини