Олег Гончар

В німецькому Кілі український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист (14-1, 8 КО) здобув вражаючу перемогу нокаутом над американцем Крістофером Лавджоєм (20-1-1, 20 КО).

Вихрист нокаутував на 28-й секунді першого раунду.

Для 41-річного Лавджоя, який востаннє виходив на ринг у березні 2023 року, цей бій став першим після тривалої перерви.

Ця перемога стала для 32-річного українця другою поспіль у 2025 році. У квітні він переміг 44-річного Райдела Букера одностайним рішенням суддів.