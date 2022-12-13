Тренер Дюбуа спрогнозував результат поєдинку між Усиком та Ф'юрі
WBA офіційно наказала Усику в наступному бою боксувати з Дюбуа
Раніше у Тайсона Ф'юрі заявили, що про все домовилися з WBA
13 грудня 06:50
Олександр Усик / Фото: Twitter
Всесвітня боксерська асоціація (WBA) зобов'язала свого чемпіона в суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) провести обов'язковий захист титулу.
Обов'язковим претендентом для Усика за версією WBA є британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).
Раніше IBF зобов'язала Усика провести бій проти обов'язкового претендента Філіпа Хрговича.
Нагадаємо, раніше промоутер Тайсона Ф'юрі Боб Арум заявив, що WBA дозволить Усику провести об'єднавчий бій.
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