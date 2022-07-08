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WBA поверне штаб-квартиру з Панами в США. Офіс Асоціації тепер буде знаходитися в Х'юстоні

З 1975 року організація базувалася за межами Штатів
Бокс Професійний бокс
16:57
WBA поверне штаб-квартиру з Панами в США. Офіс Асоціації тепер буде знаходитися в Х'юстоні
Пояс WBA / Фото - WBA
WBA (Всесвітня боксерська Асоціація) оголосила про переїзд штаб-квартири в США.

З 1921 по 1975 рік асоціація базувалася в США, але в 1975 переїхала в Панаму через велику кількість латиноамериканських боксерів. У 1990-х штаб-квартиру перенесли до Венесуели, а в 2007-му повернули в Панаму.

Цитує президента WBA Джілберто Мендосу fightnews.com.

«Через 100 років першопроходець, що санкціонує орган повинен повернутися в Америку. Пора повернутися на найвпливовіший ринок боксу в цьому виді спорту».


Відзначимо, що штаб-квартира тепер буде розташована в місті Х'юстон, штат Техас.

А тим часом колишній чемпіон світу Василь Ломаченко (16-2, 11 КО) зв'язався зі своїми промоутерами і заявив про готовність повернутися в ринг в жовтні.
Володимир Кириченко
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Новини: Бокс

WBA поверне штаб-квартиру з Панами в США. Офіс Асоціації тепер буде знаходитися в Х'юстоні
WBA поверне штаб-квартиру з Панами в США. Офіс Асоціації тепер буде знаходитися в Х'юстоні
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